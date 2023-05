2023 Dolphins Busy Off-Season (to date): 81 player moves, 7 coaching hires

Miami started the off season with $30MM in cap space and needs at RT, TE, RB, LB, and DB. Miami is currently $2.8MM under the cap, with 3 new contracts (Wynn, Ogbuehi, Thompson) yet to register.



To date…

—37 new players added

—20 players resigned

—22 players dropped

—2 contracts extended (Smythe), (Tua, 5th Y/O)

—Added premier DC (Fangio), plus 6 other new coaches



Rumored remaining pursuits: Dalvin Cook (RB), Cam Fleming (OT, UFA)



Rumored contract extensions: Christian Wilkins, Zach Seiler, Conner Williams, Robert Hunt



”Bold” means likely ‘23 starter:

[+] 37 Added (via Trade, Draft, UFA, UDFA):

—Jalen Ramsey (CB), David Long (LB), Cam Smith (CB), Devon Achane (RB), Elijah Higgins (TE), Ryan Hayes (OT), Mike White (QB), Braxton Berrios (WR/KR), DeShon Elliott (SS), Eric Saubert (TE), Malik Reed (DE), Dan Feeney (C/G), Matt Bailey (P), Chosen Anderson (WR), Tyler Kroft (TE), Isaiah Wynn (OL), Cedric Ogbuehi (OT), Freddie Swain (WR), Bryce Thompson (CB), 21 UDFAs (3 since released).



[+] 20 Resigned :

—Raheem Mostert (RB), Andrew Van Ginkel (LB), Jeff Wilson (RB), Myles Gaskin (RB), Salvon Ahmed (RB), Nik Needham (CB), Justin Bethel (CB), River Cracraft (WR), Duke Riley (LB), Kendall Lamm (OT), Geron Christian (OL), John Lovett (FB), Elijah Campbell (DB), Josiah Bronson (DT), Lester Cotton (OL), Tino Ellis (CB), Cameron Goode (LB), Braylon Sanders (WR), Kion Smith (OT), Jaylen Twyman (DT)



[-] 22 Dropped :

—Mike Gesicki (TE), Trent Sherfield (WR), Byron Jones (CB, IR, post-June 1st), Cethan Carter (TE, IR), Teddy Bridgewater (QB), Melvin Ingram (DE), Eric Fisher (OT, IR), Sam Equavoen (LB), Clayton Fejedelem (S), Greg Little (OT), Brandon Shell (OT), Trey Flowers (DE, IR), Adam Shaheen (TE, IR), Thomas Morstead (P), Elandon Roberts (LB), Eric Rowe (DB), John Jenkins (DL), Justin Zimmer (DT, IR), Hunter Long (TE), Porter Gustin (DL, IR), Brennon Scarlett (DE), Mike Glennon ( QB)