2026 Post Combine Ranking

LargoFin

LargoFin

Mar 30, 2018
Only for those who participated, and made the cut:

DAY 1 (1 DT, 2 EDGE, 2 LB, 1 CB, 1 S, 0 WR, 2 TE, 5 OT, 2 G, 0 C, 0 RB)
1. DT DeMonte Capehart, CLE, 6-5 313
2. LT, Monroe Freeling, UGA, 6-7 315
3. EDGE David Bailey, TTU, 6-4 251
4. RG Jalen Farmer, UK, 6-5 312
5. LB Arvell Reese, tOSU, 6-4 241
6. S Dillon Thieneman, ORE, 6-0 201
7. CB Daylene Everette, UGA, 6-1 196
8. OT Max Iheanachor, AZ, 6-6 321
9. EDGE Malachi Lawrence, UCF, 6-4 253
10. LB Sonny Styles, tOSU, 6-5 244
11. OT Enrique Cruz, KAN, 6-6 313
12. LG Micah Morris, UGA, 6-5 334
13. TE Kenyon Sadiq, ORE, 6-3 241
14. OT Caleb Lomu, UTAH, 6-6 313
15. OT Blake Miller, CLE, 6-7 317
16. TE Matthew Hibner, SMU, 6-4 251

DAY 2 (0 DT, 1 EDGE, 2 LB, 6 CB, 4 S, 2 WR, 2 TE, 4 OT, 3 G, 1 C, 0 RB)
17. WR Omar Cooper, IU, 6-0 199
18. WR Denzel Boston, UW, 6-4 212
19. EDGE Dani Dennis Sutton, PSU, 6-6 256
20. LB Anthony Hill, TEX, 6-2 238
21. RT Travis Burke, MEM, 6-9 325
22. TE Dallen Bentley, UTAH, 6-4 253
23. LG Chase Bisontis, TAMU, 6-5 315
24. S Kamari Ramsey, USC, 6-0 202
25. TE Eli Stower, VAN, 6-4 239
26. LB Kaleb Elarms Orr, TCU, 6-2 234
27. CB Domani Jackson, ALA, 6-1 194
28. S Jalon Kilgore, SC, 6-1 210
29. OT Austin Barber, UF, 6-7 318
30. RG Keylan Rutledge, GT, 6-4 316
31. C Jager Burton, UK, 6-3 323
32. CB Chandler Demmings, SFA, 6-1 193
33. NB Lorenzo Styles, tOSU, 6-1 194
34. CB Treydan Stukes, AZ, 6-1 190
35. CB Ephesians Prysock, UW, 6-3 196
36. S Robert Spears Jennings, OU, 6-2 205
37. S Xavier Nwankpa, IOWA, 6-3 208
38. LG Dillon Wade, AUB, 6-3 316
39. OT Diego Pounds, OLE MISS, 6-6 325
40. CB Chris Johnson, SDSU, 6-0 193
41. OT Kadyn Proctor, ALA, 6-7 352

DAY 3 (5 DT, 2 EDGE, 2 LB, 2 CB, 2 S, 2 WR, 2 TE, 4 OT, 1 G, 0 C, 1 RB)
42. DT Gracen Halton, OU, 6-3 293
43. CB Devin Moore, UF, 6-3 198
44. CB Tacario Davis, UW, 6-4 194
45. DT Jackie Marshall, BAY, 6-3 293
46. DT David Gusta, UK, 6-2 308
47. DT Zane Durant, PSU, 6-1 290
48. OT Aamil Wagner, ND, 6-6 306
49. DT Kaden Proctor, SeLA, 6-2 291
50. EDGE Cashius Howell, TAMU, 6-3 253
51. LB Jack Kelly, BYU, 6-2 240
52. RG DJ Campbell, TEX, 6-3 313
53. TE Bauer Sharp, LSU, 6-5 249
54. S Bishop Fitzgerald, USC, 5-11 201
55. WR Ted Hurst, GSU, 6-4 206
56. EDGE Tj Parker, CLE, 6-4 263
57. S VJ Payne, KSU, 6-3 206
58. TE Jack Endries, TEX, 6-5 245
59. OT Markell Bell, MIA, 6-9 346
60. WR Jeff Caldwell, CIN, 6-5 216
61. RB Mike Washington, ARK, 6-1 223
62. T/G Jude Bowry, BC, 6-5 314
63. T/G JC Davis, ILL, 6-4 322
64. LB Jaren Kanak, OU, 6-2 234
 
