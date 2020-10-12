传奇是我们的成名之作, 是网络游戏的第一IP, 十几年沉淀数亿粉丝用户。而当时 传奇游戏 与腾讯合作的手游产品多半来自国内中型公司或者创业公司, 还未出现过任何一款来自端游大厂的产品。所以, 当《热血传奇手机版》要登录腾讯平台的消息出来后, 所有人都觉得有点不可思议。或许在别人眼中确实无法想象, 但我认为, 免费模式当年第一次打开了传奇的用户群体, 那么这一次手机版也要再次扩大我们的用户群。过去, 我们用地推的方式深入玩家最集中的网吧, 去把传奇的市场打开, 成为引爆市场的爆款。现如今, 谁拥有最庞大的用户群体, 我们就跟谁合作, 不管我们过去是不是同行或者竞争关系, 我只希望能有更多的人可以玩到这款产品, 这就是我们跟腾讯合作的初衷。但是 传奇下载 和腾讯合作并不是那么简单, 中间经历了很多的事情。现在回想起来, 当年在上海深圳来回跑的那段时间大家都挺不容易, 尤其是没能在春节与家人团聚的“18罗汉”。实际上, 在2014年年底的时候我们就在跟腾讯进行接触了, 但是直到2015年1月才确定了这款产品要在春节后上腾讯。那时已经临近春节, 很多人已经买好了回家的机票。但是游戏离正式提交给腾讯的版本还差了一些东西。为了追赶进度, 我特地给“18罗汉”开了个动员会进行沟通, 没想到大家都一起退掉了回家的机票, 然后集体到深圳去做的版本调试。四个月后, 我们和腾讯一起在北京办了个发布会, 正式对外宣布了腾讯成为《热血传奇手机版》的独家代理。在《热血传奇手机版》上线后, 不但表现出色, 取得了月流水7个亿的成绩, 还为我们之后与腾讯的更多合作打下了坚实的基础。而包括巨人、完美、西山居等大型端游厂商, 也在之后陆续与腾讯展开了端改手产品的合作。 有人说, 你们 传奇怀旧 又成功了, 还是你们的胆子大一点。但我想说, 从固步自封到迈出第一步, 需要的不止是勇气, 还有自信。我们就是这么一家喜欢挑战和突破的公司, 无论是之前创建E-Sales还是冒险推行CSP免费模式, 我们从来都没有以保守派的眼光和思维去看待事物的发展, 这也是我们能够屡次推动行业发生变革的原因。我们的冒险激进也并非有勇无谋, 因为我们相信在端游时期里积累的研运经验和人才, 能够打造出优秀的手游产品; 我们相信《热血传奇手机版》在腾讯的平台上能够被更多的新用户接受和喜爱, 我们也相信与腾讯的这次合作能够开启游戏厂商之间合作的新模式, 为手游行业带来更大的变革。游戏公司的本职工作是研发、运营与发行, 而这些年我们除了本职工作外, 还在“兼职”做维权。从2002年 游戏平台 出现第一个私服开始, 我们对传奇的维权已经持续了数年, 跨越了端游、页游、手游的三个时代。可以说, 传奇IP的发展史几乎就是一部知识产权保护与反侵权的历史。一款游戏越成功, 它就越容易被侵权者盯上。2014年底, 我们开始大批量打击传奇类山寨手游, 并创下了单日发出两百份维权公函的纪录。但比较戏剧的是, 这个数字仅仅只是中国众多盗版传奇游戏的冰山一角。传奇的盗版游戏到底有多少? 这个答案有点难回答。因为我从未见过有第二个游戏能像传奇这样有这么多的盗版。仅在2017年到2018年这一年的时间里, 我们就发现了近4000款涉嫌侵权的传奇类盗版游戏。而在经过集中打击后, 也仅有四分之一的侵权游戏被下架。.