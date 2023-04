Draft Grades After Day 3

Who is getting ahead and who is falling behind? Grading goes like this:

My day 1 graded player = 5 points

Day 2 graded player = 3 points

Day 3 graded player = 1

Ungraded player = 0 points

In between 2 and 4 points respectively



26. BUFFALO BILLS - 0 Points

1. Dalton Kincaid TE 0 Points

2. O'Cyrus Torrence OG 0

3. Dorian Williams LB 0



26. CLEVELAND BROWNS - 0 Points

3. Cedric Tillman WR 0

3. Siaki Ika NT 0



26. LOS ANGELES CHARGERS - 0 Points

1. Quinton Johnston WR 0

2. Tuli Tuipolotu EDGE 0

3. Daiyan Henley LB 0



26. MIAMI DOLPHINS - 0 Points

1. Cam Smith CB 0

2. Devon Achane RB 0



26. MINNESOTA VIKINGS - 0 Points

1. Jordan Addison WR 0

3. Mekhi Blackmon CB 0



26. NEW YORK JETS - 0 Points

1. WIll McDonald EDGE 0

2. Joe TIppmann IOL 0



26. SAN FRANCISCO 49ERS - 0 Points

1. Ji'Ayir Brown S 0

2. Jake Moody K 0

3. Cameron Latu TE 0



24. KANSAS CITY CHIEFS - 1 Points

1. Felix Anudike Uzoma EDGE 0

2. Rashee Rice WR 0

3. Wanya Morris OT 1



24. WASHINGTON COMMANDERS - 1 Points

1. Emmanuel Forbes CB 1

2. Jartavius Martin CB 0

3. Ricky Stromberg C 0



22. ARIZONA CARDINALS - 2 Points

1. Paris Johnson OT 2

2. BJ Ojulari CB 0

3. Garrett Williams CB 0

3. Michael Wilson WR 0



22. DENVER BRONCOS - 2 Points

2. Marvin Mims WR 1

3. Drew Sanders LB 0

3. Riley Moss CB 1



21. INDIANAPOLIS COLTS - 3 Points

1. Anthony Richardson QB 3

2. Julius Brents CB 0

3. Josh Downs WR 0



15. CAROLINA PANTHERS - 4 Points

1. Bryce Young QB 4

2. Jonathan Mingo WR 0

3. DJ Johnson EDGE 0



15. DALLAS COWBOYS - 4 Points

1. Mazi Smith DE 1

2. Luke Schoonmaker TE 3

3. DeMarvion Overshown LB 0



15. GREEN BAY PACKERS - 4 Points

1. Lukas Van Ness DE 0

2. Luke Musgrave TE 1

2. Jayden Reed WR 2

3. Tucker Kraft TE 1



15. LAS VEGAS RAIDERS - 4 Points

1. Tyree Wilson EDGE 4

2. Michael Mayer TE 0

3. Byron Young DT 0

3. Tre Tucker WR 0



15. LOS ANGELES RAMS - 4 Points

2. Steve Avila OG 1

3. Byron Young EDGE 3

3. Kobie Turner DT 0



15. TENNESSEE TITANS - 4 Points

1. Peter Skoronski IOL 2

2. Will Levis QB 1

3. Tyjae Spears RB 1



14. BALTIMORE RAVENS - 5 Points

1. Zay Flowers WR 3

3. Trenton Simpson LB 2



10. ATLANTA FALCONS - 6 Points

1. Bijan Robinson RB 4

2. Matthew Bergeron OG 2

3. Zach Harrison EDGE 0



10. CINCINNATI BENGALS - 6 Points

1. Myles Murphy EDGE 3

2. DJ Turner CB 3

3. Jordan Battle S 0



10. JACKSONVILLE JAGUARS - 6 Points

1. Anton Harrison OL 5

2. Brenton Strange TE 1

3. Tank Bigsby RB 0



10. TAMPA BAY BUCCANEERS - 6 Points

1. Calijah Kencey DE 0

2. Cody Mauch IOL 3

3. Yaya Diaby EDGE 3



8. NEW ORLEANS SAINTS - 7 Points

1. Bryan Bresee DE 3

2. Isaiah Foskey EDGE 4

3. Kendre Miller RB 0



8. SEATTLE SEAHAWKS - 7 Points

1. Devon Witherspoon CB 0

1. Jaxson Smith Njigba WR 1

2. Derick Hall EDGE 5

2. Zach Charbonnet RB 1



6. DETROIT LIONS - 8 Points

1. Jahmyr Gibbs RB 0

1. Jack Campbell LB 2

2. Sam Laporta TE 3

2. Brian Branch CB 0

3. Hendon Hooker QB 3

3. Brodric Martin DT 0



6. NEW ENGLAND PATRIOTS - 8 Points

1. Christian Gonzalez CB 4

2. Keion White DE 4

3. Marte Mapu LB 0



4. HOUSTON TEXANS - 9 Points

1. CJ Stroud QB 5

1. Will Anderson EDGE 4

2. Juice Scruggs OL 0

3. Tank Dell WR 0



4. NEW YORK GIANTS - 9 Points

1. Deonte Banks CB - 4

2. John Michael Schmitz C 0

3. Jalin Hyatt WR 5



2. CHICAGO BEARS - 11 Points

1. Darnell Wright OL 4

2. Gervon Dexter DE 3

2. Tyrique Stevenson CB 1

3. Zacch Pickens DE 3



2. PITTSBURGH STEELERS - 11 Points

1. Broderick Jones OT 5

2. Joey Porter CB 1

2. Keeanu Benton DT 4

3. Darnell Washington TE 1



1. PHILADELPHIA EAGLES - 12 Points

1. Jalen Carter DT 3

1. Nolan Smith LB 5

3. Tyler Steen IOL 0

3. Sydney Brown S 4