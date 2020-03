Here is our full roster, as of 3/19.



Hopefully as we make more signings I will be able to come back and edit this and keep a running tab of what our roster looks like and what our biggest holes are.



QB



Ryan Fitzpatrick

Josh Rosen

Jake Rudock



RB



Jordan Howard

Kalen Ballage

Myles Gaskin

Patrick Laird

Samaje Perine

De'Lance Turner



FB



Chandler Cox

Elandon Roberts (Will list him here as the LB list is long)



WR



Devante Parker

Albert Wilson

Preston Williams

Jakeem Grant

Allen Hurns

Mack Hollins

Garry Jennings

Andy Jones

Isaiah Ford

Terry Wright



TE



Mike Gesicki

Chris Myarick

Durham Smythe

Michael Roberts



OT



Jesse Davis

Julian Davenport

Adam Pankey



OG



Ereck Flowers

Shaq Calhoun

Michael Deiter

Danny Isadora



C



Ted Karras

Keaton Sutherland





DE



Shaq Lawon

Emmanuel Ogbah

Taco Charlton

Charles Harris

Jonathan Ledbetter

Avery Moss



DT



Davon Godchaux

Christian Wilkins

Gerald Willis

Zach Sieler

Durval Queiroz Neto



LB



Kyle Van Noy

Jerome Baker

Raekwon McMillan

Kamu Grugier-Hill

Vince Biegel

Sam Eguaveon

Andrew Van Ginkel

Terrill Hanks

Trent Harris

Jake Carlock

Jamal Davis II

James Crawford

Calvin Munson



CB



Xavien Howard

Byron Jones

Nik Needham

Jomal Wiltz

Ken Webster

Ryan Lewis

Tae Hayes

Cordrea Tankersley



S



Eric Rowe

Bobby McCain

Clayton Fejedelem

Steven Parker

Nate Brooks

Montre Hartage



K: Jason Sanders

P: Matt Haack

LS: Taybor Pepper