If you are rooting for the 8th pick, heres your guide.

Dolphins Lose Week 18: A loss to New England is a must.
Other Game Outcomes: For the highest potential (around 8th), these results are needed:
Saints beat Falcons (Atlanta favored).
Chiefs beat Raiders (Chiefs favored).
Bengals beat Browns (Bengals favored).
