If you are rooting for the 8th pick, heres your guide.

MrChadRico said:
Dolphins Lose Week 18: A loss to New England is a must.

Other Game Outcomes: For the highest potential (around 8th), these results are needed:

Saints beat Falcons (Atlanta favored).

Chiefs beat Raiders (Chiefs favored).

Bengals beat Browns (Bengals favored).
There’s a good chance.
 
If those things happen, the order would be

All with win % of 0.412:

8. Chiefs, SOS .489
9. Saints, SOS 0.492
10. Bengals, SOS 0.504
11. Dolphins, SOS 0.505

We are basically stuck at 11 if we lose today. I have not calcd whether we can drop down in the picking order as a result of other games.
 
For the Dolphins to finish with the 8th pick this is what needs to happen:

1. Dolphins lose
2. Bengals win
3. Chiefs win
4. Saints win

If the Saints lose, then 4 of the following 6 needs to also happen:

1. Giants win
2. Titans win
3. Texans win
4. Bears win
5. Broncos win
 
LargoFin said:
The worst SOS I can calculate is 0.495 after today's games. How are you getting 0.505?
 
If Atlanta wins but other 3 happen (Fins lose, Bengals/Chiefs still win), then we still move up to 9th as I understand.

There’s also a scenario that Dolphins win and we can drop as low as 15th.

Huge swing from 8th to 15th…
 
LargoFin said:
Our SOS (or Opponents win %) after 16 games is 0.485. Patriots have Win % 0.813. Pats win, they will improve to 14-3, win % 0.824.

((16G x 0.485) + (1G*0.813))/17G
Are you basing the 0.485 you have after 16 games based on what Tankathon shows? If so, they actually include all 17 opponents in the formula, its not stacked. So it is not as simple as adding 14-3 Patriots to the total, the 13-3 Patriots are already included, but you would add 2 more wins for the Patriots since they play them twice.
 
Nublar7 said:
Are you basing the 0.485 you have after 16 games based on what Tankathon shows? If so, they actually include all 17 opponents in the formula, its not stacked. So it is not as simple as adding 14-3 Patriots to the total, the 13-3 Patriots are already included, but you would add 2 more wins for the Patriots since they play them twice.
Thank you, I did not know that. That makes sense. In that case the formula for the Dolphins is:
((17G*.485) - (1G*.813Pats) + (1G*.824Pats)) = 0.486

The order for Win % 0.412 would be:

8. Dolphins, SOS 0.486
9. Saints, SOS 0.495
10. Chiefs, SOS 0.512
11. Bengals, SOS 0.520

The movement is marginal on other results I presume.
 
