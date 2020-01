My 2 Drafts

So I did 2 mock drafts on 2 different sites.



The first one is on The Draft Network, which does not allow trades. The 2nd one is on First Pick, which does allow trades.



TDN:



5. Tua Tagovailoa, QB, Alabama

18. A.J. Epenesa, Edge, Iowa

26. Tyler Biadasz, C, Wisconsin

39. Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

56. Josh Jones, OT, Houston

70. Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

135. Richie Grant, S, UCF

144. Lamar Jackson, CB, Nebraska

147. A.J. Dillon, RB, Boston College

165. Gabriel Davis, WR, UCF

177. McTelvin Agim, DT, Arkansas

222. J.J. Taylor, RB, Arizona



First Pick:



Trades - Pick 18 to Baltimore for picks 28, 60, 92

Pick 39 to Seattle for 59, 63, 123



5. Tua Tagovailoa, QB, Alabama

26. Jedrick Willis, OT, Alabama

28. Tyler Biadasz, C, Wisconsin

56. Hamsah Nasirildeen, S, FSU

59. J.K. Dobbins, RB, Ohio State

60. Khalid Kareem, Edge, Notre Dame

63. Jared Pinkney, TE, Vanderbilt

70. Mekhi Becton, OT, Louisville

92. Cam Akers, RB, FSU

123. Alton Robinson, Edge, Syracuse

144. Ashtyn Davis, S, Cal

165. Michael Pittman, WR, USC

177. Mustafa Johnson, DT, Colorado

222. D'Eriq King, QB, Houston