Post Combine Valuation 2023

Here is my list of interests based on performances. Or how I value them. Obviously, those who did not perform did not make the list.



DAY ONE VALUES

TOP 10 (7 players)

QB: CJ Stroud tOSU, Anthony Richardson UF

CB: Christian Gonzalez ORE, Deonte Banks MD, Jakorian Bennett MD

LB: Nolan Smith UGA

EDGE: Will Anderson (limited participation) UGA



REST OF DAY ONE (12 players)

S: Sidney Brown ILL, Daniel Scott CAL, Jason Taylor OkST

34DE: Gervon Dexter UF, Keion White GT, Ade Adebawore NW

EDGE: Yaya Diaby LOU

WR: Matt Landers ARK

LT: Broderick Jones UGA, Anton Harrison OU

RT: Darnell Wright TEN, Dawand Jones tOSU





DAY TWO VALUES

ROUND 2 (25 players)

CB: Riley Moss IOWA, Darius Luther S ALA, Cam Smith SC, DJ Turner MICH

S: Kelee Ringo UGA, Terrell Smith MIN, Chamarri Conner VT, Anthony Johnson IOWSt

LB: Yasir Abdullah LOU, Jack Campbell IOWA, Trenton Simpson CLE

EDGE: Isaiah Foskey ND, Byron Young TEN

34DE: Jalen Redmond OU, Zacch Pickens SC, Bryan Brecee CLE. Calijah Kencey PIT

WR: Jaylin Hyatt TEN, Charlie Jones PUR

TE: Brenton Strange PSU, Tucker Kraft S DAK, Darnell Washington UGA

RB: Bijon Robinson TEX, Chase Brown ILL

LT: Earl Bostick KAN



ROUND 3 (21 players)

CB: Emmanuel Forbes MISST, Darius Rush SC, Tyrique Stevenson MIA, Joey Porter PSU

S: Jordan Battle ALA, Mekhi Garner LSU, Charlie Thomas GT

LB: Noah Sewell ORE

34DE: Moro Ojomo TEX, Keanu Benton WIS

WR: Zay Flower BC

RB: Deneric Prince TLS, Zach Charbonnet UCLA, Evan Hull NW

OG: Anthony Bradford LSU, Sidy Sow EMU, John Gaines UCLA, O'Cyrus Torrence UF, Matthew Bergeron SYR

OT: Jaelyn Duncan MD

QB: Will Levis UK



DAY THREE VALUES (34 players)

CB: Cori Trice PUR, Julius Brents KSU, Mekhi Blackmon USC, Kyu Blu Kelly STAN

S: Jordan Howden MIN, Brandon Joseph ND, Kaevon Merriweather IOWA, Ji'Ayir Brown PSU

LB: Jeremy Banks TEN, Dee Winters TCU, Owen Pappoe AUB, Shaka Heyward DUKE, Dorian WIlliams TLN, Anfernee Orji VAN, Nick Hampton APSt, Isaiah Land FAMU, Jose Ramirez EMU

EDGE: Isaiah McGuire MIZ, Habakuk Baldonado PIT, Derrick Hall AUB, Dylan Horton TCU, Will McDonald IOWSt, Tavius Robinson OLEMISS, Ochaun Mathis NEB

34DE: Dante Stills WVU

NT: Keondre Coburn TEX, Jerrod Clark CCU

DT: Cameron Young MISSt

QB: Dorian Thompson Robinson UCLA

WR: Tyler Scott CIN, Jayden Reed MSU, Marvin Mims OU, Jalen Cropper FRES, Trey Palmer NEB

RB: Tyjae Spears TLN



7TH ROUND/UDFA (8 players)

TE: Kyle Patterson AF, Noah Gindorff NDSU, Travis Vokolek NEB

OG/OC: Alan Ali TCU, Asim Richards NC

OT: Wanya Morris OU, Nick Saldiveri ODU, Dalton Wagner ARK