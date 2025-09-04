 Predict the Season | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Predict the Season

at Indianapolis.......Dolphins 28....Colts 10
vs New England.....Dolphins 21...Pats 14
at Buffalo...............Bills 24.....Dolphins 21
vs NY Jets...............Dolphins 24....Jets 17
at Carolina...........Dolphins 31...Panthers 14
vs LA Chargers....Dolphins 21...Chargers 17
at Cleveland.......Dolphins 24.....Browns 14
at Atlanta...........Dolphins 21....Falcons 20
vs Baltimore.....Ravens 24.......Dolphins 21
vs Buffalo.........Dolphins 31....Bills 24
vs Washington...Dolphins 24...Wash 21
vs New Orleans..Dolphins 28...Saints 14
at NY Jets..........Dolphins 31......Jets 24
at Pittsburgh.....Steelers 21.....Dolphins 17
vs Cincinnati.......Dolphins 24...Bengals 21
vs Tampa Bay.....Bucs 34.......Dolphins 28
at New England...Pats 24....Dolphins 21

Record 12-5 🤪 😃 🤪
 
at Indianapolis.......Colts 20...Dolphins 10
vs New England.....Dolphins 21...Pats 17
at Buffalo...............Bills 24.....Dolphins 3
vs NY Jets...............Dolphins 23....Jets 20
at Carolina...........Dolphins 16...Panthers 14
vs LA Chargers....Chargers 27...Dolphins 17
at Cleveland.......Dolphins 20.....Browns 17
at Atlanta...........Falcons 30...Dolphins 27
vs Baltimore.....Ravens 24.......Dolphins 20
vs Buffalo.........Bills 34....Dolphins 30
vs Washington...Washington 24...Dolphins 21
vs New Orleans..Dolphins 28...Saints 20
at NY Jets..........Jets 31.......Dolphins 28
at Pittsburgh.....Steelers 21.....Dolphins 17
vs Cincinnati.......Bengals 41.....Dolphins 33
vs Tampa Bay.....Bucs 34.......Dolphins 28
at New England...Pats 24....Dolphins 21

Well I have them at 5 - 12
 
12-5 is my prediction if we turn Injuries -> off in settings... But the floor is non-existent on this team. It's one of those seasons where betting the generic wins over under line is kind of worthless... I feel like either way, you'll leave money on the table. If I were to bet on it... I'd much rather get better return by betting over 11 or under 6.
 
Tua staying healthy is always shaky. But if he is healthy, I see 11-6. You could talk yourself into 12-5.

Those of you guys with 5-6 wins must be calling for Tua to miss most of the season.

The wheels could fall off if Tyreek and Tua get hurt, or our OT's get decimated. Beyond that, this team has way more blue chip players than the average team and will be a quality team. Having said that, if Tua continues to have impulse control problems that lead him to taking unnecessary hits due to adrenaline problems, then we could have issues. I would prefer better depth in some spots but this team has a good chance to be a quality team.

I am hardly a blind homer. I have had many criticisms over the years. The homers would come after me. This year, my criticism is leveled at national media with either poor analytical skills or poor emotional intelligence (Florio and Simms) who blindly let their emotions overrule rationality.

A few stray thoughts:

1. I think McD will have a tighter rein on having a more physical, more disciplined team. I suspect we will still have more penalties than we want but it won't be as catastrophic as last year. Last year, I was complaining back to training camp. It's not the same attitude this year.
2. They didn't show anything in preseason so that is lulling people to sleep. Behind the scenes, they brought in Bobby Slowik to help the offense. Slowik in some circles was viewed as a future head coach a year or two ago. You can rest assured that Slowik, Frank Smith, Bevell, and McD have some changes cooked up to address weaknesses from last year. No one in the national media has mentioned any of this, nor does anyone have any idea how the offense is changing. People are expecting the same thing as last year, yet behind the scenes I can bet they have been self-scouting and adjusting. It's just that no one has seen it.
3. This team will be more physical up front on both sides of the ball. This is something they needed to address and it's happening.
4. The running game should be much better. This will help the deeper pass game because you will have to respect the run, thereby opening up passing options.
5. Tyreek is a head case in so many ways. But where he is excellent is competitiveness, ambition, and wanting to be the best. He is going to want to be really good.
6. There are very few teams with as many blue chip players as Miami has. Achane, Tyreek, Waddle, Chop, Phillips, Minkah, Brooks, Sieler. NE has, what, 1-2 plays of that caliber? Our complementary players are like the best players that a NE has. Their coach is a quality coach but the idea that they are considerably better than Miami defies any kind of common sense.
7. You can add quite a few rising young players finally from the past two drafts. Malik Washington can be an impact 3rd receiver. Chop is electric. Patrick Paul will be as physical as we want. He's huge and has a motor. Storm Duck can be credible hopefully. Our rookie DT's look good and physical.
8. Miami's front seven is one of the best in the league, across the board. Good rotation at DT. Tremendous edge guys. Finally, some very tough and physical LBers with a no-nonsense attitude. I am happy for that front seven to answer the whole "are we physical" question because I think they have something to say about it. Missed tackles should we way down.
9. Addition by subtraction big time, with some of the morons or cancers who are gone, from the ST coach (a true moron) to Ramsey, Beckham, Holland, Poyer, on and on etc.
10. I was critical of McD last year because of the lack of urgency, the lack of toughness, allowing toxicity to permeate, poor accountability, and the undisciplined, mistake-prone play. But, I also think he is a creative guy who can scheme us to success and I think he learned lessons. Will we be as disciplined as Flores' "take no talent" (TNT)? I doubt it. But just trending in the right direction will help. Better O line, healthy Tua, better run game, emerging young guys like Malik. I expect more diversity and a tougher offense to defend.
11. Now if Tua gets a concussion and misses a huge amount of time, all bets are off and that's a legitimate risk. We are at his mercy that he gets out of harm's way. We don't want Tyreek hurt either. Our backup OT's scare me. There are some catastrophic things that can happen. You can say that about Baltimore, Buffalo and KC too. Anyone can take an ACL and change the landscape. Happens every year.

I look forward to revisiting at the end of the season, because, if you keep this thing together at some key spots, I think this is a quality football team. I think the "Tua is the 28th QB"and the "Dolphins are the 29th best team" that Florio, Ringer, et al. are relentlessly nagging on shows very low mental acuity and I am very happy and confident to re-visit in January. "We will see who had it." LFG.
 
Last edited:
