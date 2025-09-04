Predict the Season

at Indianapolis.......Dolphins 28....Colts 10
vs New England.....Dolphins 21...Pats 14
at Buffalo...............Bills 24.....Dolphins 21
vs NY Jets...............Dolphins 24....Jets 17
at Carolina...........Dolphins 31...Panthers 14
vs LA Chargers....Dolphins 21...Chargers 17
at Cleveland.......Dolphins 24.....Browns 14
at Atlanta...........Dolphins 21....Falcons 20
vs Baltimore.....Ravens 24.......Dolphins 21
vs Buffalo.........Dolphins 31....Bills 24
vs Washington...Dolphins 24...Wash 21
vs New Orleans..Dolphins 28...Saints 14
at NY Jets..........Dolphins 31......Jets 24
at Pittsburgh.....Steelers 21.....Dolphins 17
vs Cincinnati.......Dolphins 24...Bengals 21
vs Tampa Bay.....Bucs 34.......Dolphins 28
at New England...Pats 24....Dolphins 21
Record 12-5