QBs, Heismans, & Drafts

Every Heisman winner to be selected No. 1 overall in the NFL draft

Heisman Trophy winners to go No. 1 overall​

Heisman YEARWINNERCollege TEAMPOSITIONDraft YearNFL Draft Team
1935Jay BerwangerChicagoHB1936Philadelphia Eagles
1940Tom HarmonMichiganHB1941Chicago Bears
1942Frank SinkwichGeorgiaHB1943Detroit Lions
1943Angelo BertelliNotre DameQB1944Boston Yanks
1949Leon HartNotre DameTE1950Detroit Lions
1956Paul HornungNotre DameQB1957Green Bay Packers
1959Billy CannonLSUHB1960Los Angeles Rams
1961Ernie DavisSyracuseHB/LB/FB1962Washington Redskins
1962Terry BakerOregon StateQB1963Los Angeles Rams
1968O. J. SimpsonUSCHB1969Buffalo Bills
1970Jim PlunkettStanfordQB1971New England Patriots
1977Earl CampbellTexasRB1978Houston Oilers
1978Billy SimsOklahomaRB1980Detroit Lions
1980George RogersSouth CarolinaRB1981New Orleans Saints
1985Bo JacksonAuburnRB1986Tampa Bay Buccaneers*
1986Vinny TestaverdeMiamiQB1987Tampa Bay Buccaneers
2002Carson PalmerUSCQB2003Cincinnati Bengals
2008Sam BradfordOklahomaQB2010St. Louis Rams
2010Cam NewtonAuburnQB2011Carolina Panthers
2013Jameis WinstonFlorida StateQB2015Tampa Bay Buccaneers
2017Baker MayfieldOklahomaQB2018Cleveland Browns
2018Kyler MurrayOklahomaQB2019Arizona Cardinals
2019Joe BurrowLSUQB2020Cincinnati Bengals
2021Bryce YoungAlabamaQB2023Carolina Panthers
2022Caleb WilliamsSouthern CaliforniaQB2024Chicago Bears

