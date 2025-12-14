QBs, Heismans, & Drafts

DB Cooper
Heisman Trophy winners to go No. 1 overall
|Heisman YEAR
|WINNER
|College TEAM
|POSITION
|Draft Year
|NFL Draft Team
|1935
|Jay Berwanger
|Chicago
|HB
|1936
|Philadelphia Eagles
|1940
|Tom Harmon
|Michigan
|HB
|1941
|Chicago Bears
|1942
|Frank Sinkwich
|Georgia
|HB
|1943
|Detroit Lions
|1943
|Angelo Bertelli
|Notre Dame
|QB
|1944
|Boston Yanks
|1949
|Leon Hart
|Notre Dame
|TE
|1950
|Detroit Lions
|1956
|Paul Hornung
|Notre Dame
|QB
|1957
|Green Bay Packers
|1959
|Billy Cannon
|LSU
|HB
|1960
|Los Angeles Rams
|1961
|Ernie Davis
|Syracuse
|HB/LB/FB
|1962
|Washington Redskins
|1962
|Terry Baker
|Oregon State
|QB
|1963
|Los Angeles Rams
|1968
|O. J. Simpson
|USC
|HB
|1969
|Buffalo Bills
|1970
|Jim Plunkett
|Stanford
|QB
|1971
|New England Patriots
|1977
|Earl Campbell
|Texas
|RB
|1978
|Houston Oilers
|1978
|Billy Sims
|Oklahoma
|RB
|1980
|Detroit Lions
|1980
|George Rogers
|South Carolina
|RB
|1981
|New Orleans Saints
|1985
|Bo Jackson
|Auburn
|RB
|1986
|Tampa Bay Buccaneers*
|1986
|Vinny Testaverde
|Miami
|QB
|1987
|Tampa Bay Buccaneers
|2002
|Carson Palmer
|USC
|QB
|2003
|Cincinnati Bengals
|2008
|Sam Bradford
|Oklahoma
|QB
|2010
|St. Louis Rams
|2010
|Cam Newton
|Auburn
|QB
|2011
|Carolina Panthers
|2013
|Jameis Winston
|Florida State
|QB
|2015
|Tampa Bay Buccaneers
|2017
|Baker Mayfield
|Oklahoma
|QB
|2018
|Cleveland Browns
|2018
|Kyler Murray
|Oklahoma
|QB
|2019
|Arizona Cardinals
|2019
|Joe Burrow
|LSU
|QB
|2020
|Cincinnati Bengals
|2021
|Bryce Young
|Alabama
|QB
|2023
|Carolina Panthers
|2022
|Caleb Williams
|Southern California
|QB
|2024
|Chicago Bears
