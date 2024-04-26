Realistic options at 55

VAFinsfan72 said: What about Tony Franklin? He could be a steal at 55. Click to expand...

Had Dr Draft (fins fan on twitter) on a livestream and he mentioned Franklin as a possibility. Basically said felt people were too focused on getting a slot WR to compliment Hill and Cheetah but he thinks Franklin is the best option that allows us to play either Hill or Cheetah in the slot. Will openly admit I haven't watched him enough.I think from what I've seen McDaniel likes from his slots that's exactly what McMillan is