 Realistic options at 55 | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Realistic options at 55

V

VAFinsfan72

Club Member
Joined
Jan 8, 2024
Messages
655
Reaction score
1,349
Age
51
Location
Virginia
OG Christian Hayes - Best available OG

C JPJ - Best available C

WR Ja'Lynn Polk - 4th rated WR available

S Cole Bishop - 3rd rated S available

DB Ennis Rakestraw - 3rd rated DB available

DT Kris Jenkins - 3rd rated DT available

OT Blake Fisher - Best available OT
 
VAFinsfan72 said:
OG Christian Hayes - Best available OG

C JPJ - Best available C

WR Ja'Lynn Polk - 4th rated WR available

S Cole Bishop - 3rd rated S available

DB Ennis Rakestraw - 3rd rated DB available

DT Kris Jenkins - 3rd rated DT available

OT Blake Fisher - Best available OT
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Would take Sumataia, Paul AND Amegadjie before Fisher.
 
ChambersWI said:
I'd be stunned if we don't go WR to be honest. In terms of fit Roman Wilson and Jalen McMillan make the most sense.

If we go OL I think Dominik Puni makes most sense there
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What about Tony Franklin? He could be a steal at 55.
 
VAFinsfan72 said:
What about Tony Franklin? He could be a steal at 55.
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Had Dr Draft (fins fan on twitter) on a livestream and he mentioned Franklin as a possibility. Basically said felt people were too focused on getting a slot WR to compliment Hill and Cheetah but he thinks Franklin is the best option that allows us to play either Hill or Cheetah in the slot. Will openly admit I haven't watched him enough.

I think from what I've seen McDaniel likes from his slots that's exactly what McMillan is
 
ChambersWI said:
Had Dr Draft (fins fan on twitter) on a livestream and he mentioned Franklin as a possibility. Basically said felt people were too focused on getting a slot WR to compliment Hill and Cheetah but he thinks Franklin is the best option that allows us to play either Hill or Cheetah in the slot. Will openly admit I haven't watched him enough.

I think from what I've seen McDaniel likes from his slots that's exactly what McMillan is
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I just think Frankln has more versatility and upside. Also consider Hill is probably only going to be on the Dolphins for 2 more years and who knows if we are going to re-sign Waddle.
 
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