Realistic options at 55

VAFinsfan72
Club Member
- Joined
- Jan 8, 2024
- Messages
- 655
- Reaction score
- 1,349
- Age
- 51
- Location
- Virginia
OG Christian Hayes - Best available OG
C JPJ - Best available C
WR Ja'Lynn Polk - 4th rated WR available
S Cole Bishop - 3rd rated S available
DB Ennis Rakestraw - 3rd rated DB available
DT Kris Jenkins - 3rd rated DT available
OT Blake Fisher - Best available OT
C JPJ - Best available C
WR Ja'Lynn Polk - 4th rated WR available
S Cole Bishop - 3rd rated S available
DB Ennis Rakestraw - 3rd rated DB available
DT Kris Jenkins - 3rd rated DT available
OT Blake Fisher - Best available OT