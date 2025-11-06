 Week 10 Injury Report: Bills vs. Dolphins | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Week 10 Injury Report: Bills vs. Dolphins

txVMlDO.jpeg


Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Austin Jackson
Tyreek Hill
Darren Waller
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner (Cut)
 
Last edited:
we need to overall the stregth and conditioning I mean all teams supposedly have injuries but teams like chiefs and steelers are always healthy except for two or three week injuries. We are always the worst of the worst for injuries.
 
And I only care about starters that are hurt. Some teams load up their i r list with scrubs every summer. We lose key guys
 
I nominate myself for the job Bane :)
 
Yes
but strength and conditioning’s needs addressed but this new regime. Steelers hardly ever have injury’s But Tomlin Revamped his strength conditioning last year still. Good regimes do that
 
Dave Poluka. Longest tenured Miami Dolphin employee. He needs to go.
 
So disinterested right now.

They finally cut Cam though and not one team has even put him on their practice squad....wow....

...& they finally cut Tanner, Eich still on PUP...AJAX needs to go as well....just can't be counted on.

They should issue an award to the team with the most injured players.
 
Cam had 14 tackles, and nothing else… no sacks, INT’s… nothing, in his time in the NFL as the 51st pick in the 2023.

I think he’s probably borderline retarded or something. He had the physical traits to be at LEAST average in the NFL.
 
Agree. Most draftees fail because of the mental part of the game.
 
