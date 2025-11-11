 Week 11 Injury Report: Dolphins vs. Commanders | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Week 11 Injury Report: Dolphins vs. Commanders

G5pqHriWgAAO0HF.jpg



Bold indicates a change this week.
IR:
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Austin Jackson - WINDOW OPENED
Tyreek Hill
Darren Waller
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS!
 
This should be an easy win for us. If we continue to play smart smash mouth football we will be fine. I also like seing Dulcich getting reps, I mean he was great at UCLA, he has all the skillsets to be really good, he was a 3rd round pick, which is very high for a TE. Having Ollie back is going to be huge, him, Achane and Ingold is an amazing back field. Hopefully the youngsters on defense and the OL run blocking show up again, Go FINS!!!

I wonder if we get Jackson back this week.

 
