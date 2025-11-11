Week 11 Injury Report: Dolphins vs. Commanders

This should be an easy win for us. If we continue to play smart smash mouth football we will be fine. I also like seing Dulcich getting reps, I mean he was great at UCLA, he has all the skillsets to be really good, he was a 3rd round pick, which is very high for a TE. Having Ollie back is going to be huge, him, Achane and Ingold is an amazing back field. Hopefully the youngsters on defense and the OL run blocking show up again, Go FINS!!!



I wonder if we get Jackson back this week.

