Week 11 Injury Report: Dolphins vs. Commanders

Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Austin Jackson
Tyreek Hill
Darren Waller
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS!
 
This is the kind of game Miami usually lays a stinker in, the ones you think they are going to win.
 
