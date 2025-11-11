Week 11 Injury Report: Dolphins vs. Commanders

E30M3
Bold indicates a change this week.
IR:
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Austin Jackson
Tyreek Hill
Darren Waller
Storm Duck
NFI:
PUP:
Liam Eichenberg
Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS!