Week 14 Injury Report: Dolphins vs. Jets

3215.jpg

Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Tyreek Hill
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS!
 
This is crazy! The Dolphins list usually require two pages by this point in the season.
 
This is crazy! The Dolphins list usually require two pages by this point in the season.
Yep...looks like they've gotten some of that "injury luck" we always talk about. Nobody listed will sit, more than likely.

But they'll be playing a 40'ish degree game Sunday...and we know how those go...prime opportunity for McD to get in the W column for cold games.
 
