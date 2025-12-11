 Week 15 Injury Report: Dolphins vs. Steelers | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Week 15 Injury Report: Dolphins vs. Steelers

E30M3

E30M3

Mar 22, 2018
13,210
32,976
SD / MD / FL
G76waAgWsAAKXs4.jpg



Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jordan Colbert
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer - ACTIVATED
Alexander Mattison
Jason Sanders
Tyreek Hill
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS!
 
