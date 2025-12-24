 Week 17 Injury Report: Buccaneers vs. Dolphins | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Week 17 Injury Report: Buccaneers vs. Dolphins

3300.jpg

Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Elijah Campbell
Yodny Cajuste
Jordan Colbert
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders - Reported to Practice
Tyreek Hill
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS! Then Cut Again!
Matthew Judon (Cut)
 
