Week 18 Injury Report: Dolphins vs. Patriots

Thank God the misery is over.
Bold indicates a change this week.
IR:
Artie Burns
Elijah Campbell
Yodny Cajuste
Jordan Colbert
Jalin Conyers
James Daniels
Dee Eskridge
Obinna Eze
Germain Ifedi
Isaiah Johnson
Benito Jones
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer - Reported to Practice
Alexander Mattison
Tyreek Hill
Storm Duck
NFI:
PUP:
Liam Eichenberg
Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS! Then Cut Again!
Matthew Judon (Cut)
