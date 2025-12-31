 Week 18 Injury Report: Dolphins vs. Patriots | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Week 18 Injury Report: Dolphins vs. Patriots

E30M3

Thank God the misery is over.

3313.jpg

Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Elijah Campbell
Yodny Cajuste
Jordan Colbert
Jalin Conyers
James Daniels
Dee Eskridge
Obinna Eze
Germain Ifedi
Isaiah Johnson
Benito Jones
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer - Reported to Practice
Alexander Mattison
Tyreek Hill
Storm Duck

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Tanner Conner - Cut then Uncut back to the PS! Then Cut Again!
Matthew Judon (Cut)
 

Hope we survive the Boston Stranglers. Looks like they got some bad dudes on their team judging by the police blotter this week.
 
