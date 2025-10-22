 Week 8 Injury Report: Dolphins vs. Falcons | FinHeaven - Miami Dolphins Forums

Week 8 Injury Report: Dolphins vs. Falcons

E30M3

E30M3

///Member
Super Donator
Club Member
Joined
Mar 22, 2018
Messages
12,928
Reaction score
32,275
Location
SD / MD / FL
I honestly dont know why I do this to myself...

Tv Show Lol GIF by HULU


G35DfJjXYAAObyt.jpg


Added a new category for cut players. Cause why not.

Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Austin Jackson
Tyreek Hill
Jason Marshall Jr.
Darren Waller

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
 
Didn't know Armstrong got an injury settlement, not that it matters.

Only interesting things on here for anyone who cares at this point are Penix practiced after the news on his knee came out, which means he'll likely play on Sunday and Julian Hill was a DNP with an injury, which means that practice squad TE might see some real action this week.

Whoa, Tanner Conner and a new practice squad TE, this might be the worst starting TE's in league history. This could be one ugly game folks.
 
E30M3 said:
I honestly dont know why I do this to myself...

Tv Show Lol GIF by HULU


View attachment 197722


Added a new category for cut players. Cause why not.

Bold indicates a change this week.
IR:
👇👇👇👇
Artie Burns
Yodny Cajuste
Jalin Conyers
James Daniels
Obinna Eze
Germain Ifedi
Kader Kohou
Jason Maitre
Andrew Meyer
Alexander Mattison
Jason Sanders
Austin Jackson
Tyreek Hill
Jason Marshall Jr.
Darren Waller

NFI:

PUP:
Liam Eichenberg

Roster Cuts/Injury Settlements:
Cam Smith (Cut)
Cornell Armstrong (Injury Settlement)
Click to expand...
Tua with a thumb injury on his throwing hand?

Sheesh...Falcons should work on their Duck Hunt skills.
 
lynx said:
Didn't know Armstrong got an injury settlement, not that it matters.

Only interesting things on here for anyone who cares at this point are Penix practiced after the news on his knee came out, which means he'll likely play on Sunday and Julian Hill was a DNP with an injury, which means that practice squad TE might see some real action this week.

Whoa, Tanner Conner and a new practice squad TE, this might be the worst starting TE's in league history. This could be one ugly game folks.
Click to expand...
Could be?
 
lynx said:
Didn't know Armstrong got an injury settlement, not that it matters.

Only interesting things on here for anyone who cares at this point are Penix practiced after the news on his knee came out, which means he'll likely play on Sunday and Julian Hill was a DNP with an injury, which means that practice squad TE might see some real action this week.

Whoa, Tanner Conner and a new practice squad TE, this might be the worst starting TE's in league history. This could be one ugly game folks.
Click to expand...
What do you mean “could be”?
A 1-5 team just destroyed us. Our only win came against an 0-7 team that made enough errors to lose two games.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top Bottom