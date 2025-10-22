Week 8 Injury Report: Dolphins vs. Falcons

Didn't know Armstrong got an injury settlement, not that it matters.



Only interesting things on here for anyone who cares at this point are Penix practiced after the news on his knee came out, which means he'll likely play on Sunday and Julian Hill was a DNP with an injury, which means that practice squad TE might see some real action this week.



Whoa, Tanner Conner and a new practice squad TE, this might be the worst starting TE's in league history. This could be one ugly game folks.