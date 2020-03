All QB's selected 1st round this Century

Someone asked for this in another thread I posted, so I thought this would also make a good discussion:Here's a list of the 45 quarterbacks selected in the first round this century:2019:1. Kyler Murray2. Daniel Jones3. Dwayne Haskins2018:1. Baker Mayfield2. Sam Darnold3. Josh Allen4. Josh Rosen5. Lamar Jackson2017:1. Mitchell Trubisky2. Deshaun Watson3. Patrick Mahomes2016:1. Jared Goff, California, Rams2. Carson Wentz, North Dakota State, Eagles26. Paxton Lynch, Memphis, Broncos___2015:1. Jameis Winston, Florida State, Buccaneers2. Marcus Mariota, Oregon, Titans___2014:3. Blake Bortles, Central Florida, Jaguars22. Johnny Manziel, Texas A&M, Browns32. Teddy Bridgewater, Louisville, Vikings___2013:16. EJ Manuel, Florida State, Bills___2012:1. Andrew Luck, Stanford, Colts2. Robert Griffin III, Baylor, Redskins8. Ryan Tannehill, Texas A&M, Dolphins22. Brandon Weeden, Oklahoma State, Browns___2011:1. Cam Newton, Auburn, Panthers8. Jake Locker, Washington, Titans10. Blaine Gabbert, Missouri, Jaguars12. Christian Ponder, Florida State, Vikings___2010:1. Sam Bradford, Oklahoma, Rams25. Tim Tebow, Florida, Broncos___2009:1. Matthew Stafford, Georgia, Lions5. Mark Sanchez, USC, Jets17. Josh Freeman, Kansas State, Buccaneers___2008:3. Matt Ryan, Boston College, Falcons18. Joe Flacco, Delaware, Ravens___2007:1. JaMarcus Russell, LSU, Raiders22. Brady Quinn, Notre Dame, Browns___2006:3. Vince Young, Texas, Titans10. Matt Leinart, USC, Cardinals11. Jay Cutler, Vanderbilt, Broncos___2005:1. Alex Smith, Utah, 49ers24. Aaron Rodgers, Cal, Packers25. Jason Campbell, Auburn, Redskins___2004:1. Eli Manning, Mississippi, Chargers4. Philip Rivers, North Carolina State, Giants11. Ben Roethlisberger, Miami (Ohio), Steelers22. J.P. Losman, Tulane, Bills___2003:1. Carson Palmer, USC, Bengals7. Byron Leftwich, Marshall, Jaguars19. Kyle Boller, Cal, Ravens22. Rex Grossman, Florida, Bears___2002:1. David Carr, Fresno State, Texans3. Joey Harrington, Oregon, Lions32. Patrick Ramsey, Tulane, Redskins___2001:1. Michael Vick, Virginia Tech, Falcons___2000:18. Chad Pennington, Marshall, JetsSource: https://www.usatoday.com/story/sports/nfl/2017/03/04/list-of-qbs-selected-in-first-round-of-nfl-draft-since-2000/98734644/