Day 1 and Day 2 Big Board

These are the players who tested. Those who did not test are not included. That's all I got for day 1 and day 2 draftables. I may add a player like Payton Turner depending on the last few pro days remaining next week.



DAY 1



QB

1. Trevor Lawrence



WR

2. Ja'marr Chase



OT

1. Landon Young, LT

2. Spencer Brown, RT

3. Samuel Cosmi, T

4. Alex Leatherwood, LT

5. Rashawn Slater, LT

6. Taven Jenkins, RT



RB/TE

None



Interior Oline

None



Defensive Tackles

None



EDGE

1. Carlos Basham



ILB

1. Micah Parsons

2. Barron Browning

3. Jamin Davis

4. Pete Werner



S

1. Caden Sterns



CB

1. Paulson Adebo

2. Robert Rochelle

3. Marco WIlson





DAY 2



QB

2. Kyle Trask

3. Zach WIlson

4. Justin Fields



WR

2. Kyle Pitts

3. Mike Strachan



RB

1. Trey Sermon

2. Elijah Mitchell

3. Travis Etienne

4. Kylin Hill

5. Gerrid Doaks

6. Javonte Williams



TE

1. Hunter Long



OT

7. Penei Sewell, LT

8. Trey Smith, T

9. Larry Borom, RT



DT 3-5 tech

1. Christian Barmore



DT 0-3 tech

1. Taderrell Slaton



EDGE

2. Elerson Smith, NIU (207)

3. Joe Tryon, UW (77)



ILB

5. Barrington Wade

6. Garret Wallow

7. Derrick Barnes



S

2. Javon Holland

3. James Wiggins



CB

4. Benjamin St Juste

5. Rachad Wildgoose

6. Isaiah Dunn