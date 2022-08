Final 53-man roster after cuts

j0hnny63 said: QB (3)

Tua Tagovailoa

Teddy Bridgewater

Skylar Thompson



HB (4)

Chase Edmonds

Raheem Mostert

Myles Gaskin

Salvon Ahmed



FB (1)

Alec Ingold



WR (5)

Tyreek Hill

Jaylen Waddle

Cedrick Wilson Jr.

Erik Ezukanma

Trent Sherfield



TE (5)

Mike Gesicki

Durham Smythe

Hunter Long

Cethan Carter

Tanner Conner



OT (3)

Terron Armstead

Austin Jackson

Greg Little



OG (3)

Liam Eichenberg

Robert Hunt

Robert Jones



C (2)

Connor Williams

Michael Deiter



DL (5)

Christian Wilkins

Raekwon Davis

Emmanuel Ogbah

Zach Sieler

John Jenkins



EDGE (4)

Jaelan Phillips

Melvin Ingram

Andrew Van Ginkel

Trey Flowers



ILB (5)

Jerome Baker

Elandon Roberts

Channing Tindall

Sam Eguavoen

Duke Riley



CB (5)

Xavien Howard

Nik Needham

Noah Igbinoghene

Keion Crossen

Kader Kohou



S (5)

Jevon Holland

Brandon Jones

Eric Rowe

Clayton Fejedelem

Elijah Campbell



ST (3)

Jason Sanders

Thomas Morstead

Blake Ferguson Click to expand...

Man Fejedelem must have some good dope or something.He sticks on the roster like love bugs on a windshield.We definitely lost a number of legit NFL players -- at least in developmental stage.Perhaps Gesicki should be looked at as just a Big WR? Can he at least block a CB?OL looks a tad lean to me.Also obvious we stuck with vets over the upside of youth. Much more win now attitude.