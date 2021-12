Why not Todd Gurley?

Regular season| 3 pro bowls​

Career[147] 88 87 1,460 6,082 4.2 71T 67 243 GP GS Att Yds Avg Lng TD Rec Yds Avg Lng TD Fum Lost Year Team Games Rushing Receiving Fumbles 2015 STL 13 12 229 1,106 4.8 71T 10 21 188 9.0 31 0 3 1 2016 LAR 16 16 278 885 3.2 24T 6 43 327 7.6 33 0 2 1 2017 LAR 15 15 279 1,305 4.7 57T 13 64 788 12.3 80T 6 5 2 2018 LAR 14 14 256 1,251 4.9 36 17 59 580 9.8 56 4 1 1 2019 LAR 15 15 223 857 3.8 25 12 31 207 6.7 23 2 3 2 2020 ATL 15 15 195 678 3.5 35 9 25 164 6.6 26 0 2 0

This guy was a monster pro bowl running back. Still at 27 years of age there's gotta be a lot of value left in Gurley. So the question is why no one in the league is giving this guy a chance?