The Pach's 2021 Cornerbacks (Underclassman)

Pachyderm_Wave

Pachyderm_Wave

Hartselle Tigers (15-0) 5-A State Champ
Joined
Jul 28, 2008
Messages
13,062
Reaction score
7,602
1. Patrick Surtain Jr. / Alabama / 6’2”, 203

2. Shaun Wade / Ohio St. / 6’1”, 194

3. Jaycee Horn / S. Carolina / 6’1”, 200

4. Caleb Farley / Virginia Tech / 6’2”, 207

5. Eric Stokes / Georgia / 6’1”, 185

6. Brandon Sebastian / Boston College / 6’1”, 190

7. Tre Swilling / Georgia Tech / 6’0”, 200

Extra Preparation Key To Secondary's Success


8. Marco Wilson / Florida / 6’0”, 190

9. Tyson Campbell / Georgia / 6’2”, 185

10. Asante Samuel Jr. / Florida St. / 5’10”, 180

11. Derion Kendrick / Clemson / 6’0”, 190

12. Israel Mukuamu / S. Carolina / 6’4”, 205

13. Roger McCreary / Auburn / 6’0”, 188

14. Trey Dean / Florida / 6’3”, 194

15. Keidron Smith / Ole Miss / 6’2”, 200

16. Jermaine Waller / Virginia Tech / 6’1”, 180

17. Tre Norwood / Oklahoma / 6’0”, 185

18. Kalon Barnes / Baylor / 6’0”, 186

Kalon Barnes, Baylor, Cornerback


19. Anthony Johnson / Iowa St. / 6’0”, 186

20. Christian Tutt / Auburn / 5’11”, 190

21. Bryce Thompson / Tennessee / 5’11”, 181

22. Al Blades / Miami / 6’1”, 190

23. Brendan Radley-Hiles / Oklahoma / 5’9”, 185

24. Josh Jobe / Alabama / 6’1”, 189

25. Mark Gilbert / Duke / 6’1”, 175

26. Darren Hall / San Diego St. / 6’0”, 180

27. Greg Newsome / N’Western / 6’1”, 180

28. Amechi Uzodinma / Ball St. / 5’11”, 182

29. Dedrick Mackey / Purdue / 5’11”, 185

30. Ar’Mani Johnson / SMU / 5’11”, 177

Ar'mani Johnson, SMU, Cornerback


31. Olaijah Griffin / USC / 6’0”, 170

32. Josh Blackwell / Duke / 5’11”, 175

33. Chandler Jones / Louisville / 5’10”, 179

34. Shaun Jolly / App. St. / 5’9”, 175

35. Kaleb Ford-Dement / Old Dominion / 5’11”, 180

36. Marcus Jones / Houston / 5’8”, 175 (Transferred from Troy)
 
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