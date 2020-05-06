The Pach's 2021 Cornerbacks (Underclassman)

Pachyderm_Wave
Hartselle Tigers (15-0) 5-A State Champ
1. Patrick Surtain Jr. / Alabama / 6’2”, 203
2. Shaun Wade / Ohio St. / 6’1”, 194
3. Jaycee Horn / S. Carolina / 6’1”, 200
4. Caleb Farley / Virginia Tech / 6’2”, 207
5. Eric Stokes / Georgia / 6’1”, 185
6. Brandon Sebastian / Boston College / 6’1”, 190
7. Tre Swilling / Georgia Tech / 6’0”, 200
8. Marco Wilson / Florida / 6’0”, 190
9. Tyson Campbell / Georgia / 6’2”, 185
10. Asante Samuel Jr. / Florida St. / 5’10”, 180
11. Derion Kendrick / Clemson / 6’0”, 190
12. Israel Mukuamu / S. Carolina / 6’4”, 205
13. Roger McCreary / Auburn / 6’0”, 188
14. Trey Dean / Florida / 6’3”, 194
15. Keidron Smith / Ole Miss / 6’2”, 200
16. Jermaine Waller / Virginia Tech / 6’1”, 180
17. Tre Norwood / Oklahoma / 6’0”, 185
18. Kalon Barnes / Baylor / 6’0”, 186
19. Anthony Johnson / Iowa St. / 6’0”, 186
20. Christian Tutt / Auburn / 5’11”, 190
21. Bryce Thompson / Tennessee / 5’11”, 181
22. Al Blades / Miami / 6’1”, 190
23. Brendan Radley-Hiles / Oklahoma / 5’9”, 185
24. Josh Jobe / Alabama / 6’1”, 189
25. Mark Gilbert / Duke / 6’1”, 175
26. Darren Hall / San Diego St. / 6’0”, 180
27. Greg Newsome / N’Western / 6’1”, 180
28. Amechi Uzodinma / Ball St. / 5’11”, 182
29. Dedrick Mackey / Purdue / 5’11”, 185
30. Ar’Mani Johnson / SMU / 5’11”, 177
31. Olaijah Griffin / USC / 6’0”, 170
32. Josh Blackwell / Duke / 5’11”, 175
33. Chandler Jones / Louisville / 5’10”, 179
34. Shaun Jolly / App. St. / 5’9”, 175
35. Kaleb Ford-Dement / Old Dominion / 5’11”, 180
36. Marcus Jones / Houston / 5’8”, 175 (Transferred from Troy)
2. Shaun Wade / Ohio St. / 6’1”, 194
3. Jaycee Horn / S. Carolina / 6’1”, 200
4. Caleb Farley / Virginia Tech / 6’2”, 207
5. Eric Stokes / Georgia / 6’1”, 185
6. Brandon Sebastian / Boston College / 6’1”, 190
7. Tre Swilling / Georgia Tech / 6’0”, 200
8. Marco Wilson / Florida / 6’0”, 190
9. Tyson Campbell / Georgia / 6’2”, 185
10. Asante Samuel Jr. / Florida St. / 5’10”, 180
11. Derion Kendrick / Clemson / 6’0”, 190
12. Israel Mukuamu / S. Carolina / 6’4”, 205
13. Roger McCreary / Auburn / 6’0”, 188
14. Trey Dean / Florida / 6’3”, 194
15. Keidron Smith / Ole Miss / 6’2”, 200
16. Jermaine Waller / Virginia Tech / 6’1”, 180
17. Tre Norwood / Oklahoma / 6’0”, 185
18. Kalon Barnes / Baylor / 6’0”, 186
19. Anthony Johnson / Iowa St. / 6’0”, 186
20. Christian Tutt / Auburn / 5’11”, 190
21. Bryce Thompson / Tennessee / 5’11”, 181
22. Al Blades / Miami / 6’1”, 190
23. Brendan Radley-Hiles / Oklahoma / 5’9”, 185
24. Josh Jobe / Alabama / 6’1”, 189
25. Mark Gilbert / Duke / 6’1”, 175
26. Darren Hall / San Diego St. / 6’0”, 180
27. Greg Newsome / N’Western / 6’1”, 180
28. Amechi Uzodinma / Ball St. / 5’11”, 182
29. Dedrick Mackey / Purdue / 5’11”, 185
30. Ar’Mani Johnson / SMU / 5’11”, 177
31. Olaijah Griffin / USC / 6’0”, 170
32. Josh Blackwell / Duke / 5’11”, 175
33. Chandler Jones / Louisville / 5’10”, 179
34. Shaun Jolly / App. St. / 5’9”, 175
35. Kaleb Ford-Dement / Old Dominion / 5’11”, 180
36. Marcus Jones / Houston / 5’8”, 175 (Transferred from Troy)