The Pach's 2021 Defensive Tackles (Underclassman)

Pachyderm_Wave

Pachyderm_Wave

Hartselle Tigers (15-0) 5-A State Champ
Joined
Jul 28, 2008
Messages
13,043
Reaction score
7,491
1. Christian Barmore** / Alabama / 6’5”, 310

2. Tyler Shelvin / LSU / 6’3”, 346

3. Jordan Davis / Georgia / 6’6”, 330

4. Jaylen Twyman / Pittsburgh / 6’2”, 290

5. Dante Stills / W. Virginia / 6’3”, 295

6. Alim McNeill / N.C. State / 6’2”, 315

Halftime observations: State 10, UNC 6



7. Jordan Williams / Clemson / 6’4”, 310

8. Cory Durden / Florida St. / 6’5”, 305

9. Dom Peterson / Nevada / 6’0”, 295

10. Jay Tufele / USC / 6’3”, 305

11. Ifeanyi Maijeh / Temple / 6’2”, 285

Three takeaways from Temple's 20-17 win over Maryland


12. Jermayne Lole / Arizona St. / 6’2”, 284

13. Marlon Tuipulotu / USC / 6’3”, 305

14. Daviyon Nixon / Iowa / 6’3”, 309

15. Damarcus Elliott / Indiana / 6’3”, 328

16. Aaron Faumui / Virginia / 6’1”, 285

17. Jaxon Player / Tulsa / 6’0”, 296
 
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