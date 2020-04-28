The Pach's 2021 Defensive Tackles (Underclassman)

Pachyderm_Wave
Hartselle Tigers (15-0) 5-A State Champ
1. Christian Barmore** / Alabama / 6’5”, 310
2. Tyler Shelvin / LSU / 6’3”, 346
3. Jordan Davis / Georgia / 6’6”, 330
4. Jaylen Twyman / Pittsburgh / 6’2”, 290
5. Dante Stills / W. Virginia / 6’3”, 295
6. Alim McNeill / N.C. State / 6’2”, 315
7. Jordan Williams / Clemson / 6’4”, 310
8. Cory Durden / Florida St. / 6’5”, 305
9. Dom Peterson / Nevada / 6’0”, 295
10. Jay Tufele / USC / 6’3”, 305
11. Ifeanyi Maijeh / Temple / 6’2”, 285
12. Jermayne Lole / Arizona St. / 6’2”, 284
13. Marlon Tuipulotu / USC / 6’3”, 305
14. Daviyon Nixon / Iowa / 6’3”, 309
15. Damarcus Elliott / Indiana / 6’3”, 328
16. Aaron Faumui / Virginia / 6’1”, 285
17. Jaxon Player / Tulsa / 6’0”, 296
2. Tyler Shelvin / LSU / 6’3”, 346
3. Jordan Davis / Georgia / 6’6”, 330
4. Jaylen Twyman / Pittsburgh / 6’2”, 290
5. Dante Stills / W. Virginia / 6’3”, 295
6. Alim McNeill / N.C. State / 6’2”, 315
7. Jordan Williams / Clemson / 6’4”, 310
8. Cory Durden / Florida St. / 6’5”, 305
9. Dom Peterson / Nevada / 6’0”, 295
10. Jay Tufele / USC / 6’3”, 305
11. Ifeanyi Maijeh / Temple / 6’2”, 285
12. Jermayne Lole / Arizona St. / 6’2”, 284
13. Marlon Tuipulotu / USC / 6’3”, 305
14. Daviyon Nixon / Iowa / 6’3”, 309
15. Damarcus Elliott / Indiana / 6’3”, 328
16. Aaron Faumui / Virginia / 6’1”, 285
17. Jaxon Player / Tulsa / 6’0”, 296