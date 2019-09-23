On the Clock Draft Simulator

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jim1

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YOUR PICKS

1: R1P1
WR JERRY JEUDY
ALABAMA

2: R1P11
QB JAKE FROMM
GEORGIA

3: R1P19
OT TREY SMITH
TENNESSEE

4: R2P1
C CREED HUMPHREY
OKLAHOMA

5: R2P12
EDGE CURTIS WEAVER
BOISE STATE

6: R3P1
OT YASIR DURANT
MISSOURI

7: R3P41
CB CAMERON DANTZLER
MISSISSIPPI STATE

8: R5P10
DL NEVILLE GALLIMORE
OKLAHOMA

9: R5P32
LB DEJON HARRIS
ARKANSAS

10: R6P1
CB DAMON ARNETTE
OHIO STATE

11: R6P31
S JORDAN FULLER
OHIO STATE

12: R7P30
OT LIAM EICHENBERG
NOTRE DAME

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From a galaxy far far away....
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1: R1P1

QB TUA TAGOVAILOA
ALABAMA
11: R1P11

OT WALKER LITTLE
STANFORD
24: R1P24

WR TEE HIGGINS
CLEMSON
33: R2P1

OT TREY SMITH
TENNESSEE
47: R2P15

RB TRAVIS ETIENNE
CLEMSON
65: R3P1

EDGE TRAVON HILL
MIAMI
105: R3P41

G TOMMY KRAEMER
NOTRE DAME
156: R5P10

EDGE CARTERCOUGHLIN
MINNESOTA
178: R5P32

S JALEN ELLIOTT
NOTRE DAME
179: R6P1

C GAGE CERVENKA
CLEMSON
209: R6P31

CB PARNELL MOTLEY
OKLAHOMA
245: R7P30

QB JOE BURROW
LSU
 
Crump

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nc
1: R1P1

EDGE CHASE YOUNG
OHIO STATE
11: R1P11

EDGE A.J. EPENESA
IOWA
24: R1P24

CB BRYCE HALL
VIRGINIA
33: R2P1

LB ISAIAH SIMMONS
CLEMSON
47: R2P15

CB LAVERT HILL
MICHIGAN
65: R3P1

S DAVID DOWELL
MICHIGAN STATE
105: R3P41

S RICHARD LECOUNTE
GEORGIA
156: R5P10

DL NAQUAN JONES
MICHIGAN STATE
178: R5P32

WR SHI SMITH
SOUTH CAROLINA
179: R6P1

RB TREY SERMON
OKLAHOMA
209: R6P31

C KENNY COOPER
GEORGIA TECH
245: R7P30

QB JOE BURROW
LSU

**** it lets just build a defense... i mean we're only 1/3 of the way thru the college season, what could possibly change
 
Dolphins81

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Chase Young
Justin Herbert
Tee Higgins

My 3 in the first round.
 
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jim1

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3: R1P3
QB JUSTIN HERBERT
OREGON

16: R1P16
DL DERRICK BROWN
AUBURN

21: R1P21
OT AUSTIN JACKSON
USC

35: R2P3
OT TREY SMITH
TENNESSEE

60: R2P28
RB TRAVIS ETIENNE
CLEMSON

67: R3P3
OT JOSH JONES
HOUSTON

144: R4P38
G JOHN SIMPSON
CLEMSON

159: R5P15
EDGE TREVON HILL
MIAMI

172: R5P28
G MEKHI BECTON
LOUISVILLE

178: R5P34
EDGE CHAUNCEY RIVERS
MISSISSIPPI STATE

181: R6P3
CB TRAJAN BANDY
MIAMI

201: R6P23
OT YASIR DURANT
MISSOURI

210: R6P32
EDGE ALEX HIGHSMITH
CHARLOTTE

238: R7P25
CB MIKE HAMPTON
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TheWozz

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Likely west of you
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OREGON

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USC

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TENNESSEE

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RB TRAVIS ETIENNE
CLEMSON

67: R3P3
OT JOSH JONES
HOUSTON

144: R4P38
G JOHN SIMPSON
CLEMSON

159: R5P15
EDGE TREVON HILL
MIAMI

172: R5P28
G MEKHI BECTON
LOUISVILLE

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MISSISSIPPI STATE

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CB TRAJAN BANDY
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You're definitely committed to winning the LoS on both sides of the ball. Cant say I mind other than I think we need to grab a WR somewhere in rounds 2 or 3 in what is supposed to be a deep draft for them.
 
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jim1

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Yeah, the Buffalo game was a good example of why. Total bummer about the Preston Williams injury at WR but we need a QB and we need to get the OL and DL straight.
 
BigNastyFish

BigNastyFish

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I did this last week on draft network.

Kinda like the way it turned out!


4 Andrew Thomas OT Georgia

16 Justin Herbert QB Oregon

25 Creed Humphrey IOL Oklahoma

36 Travis Etienne RB Clemson

62 Terrell Lewis Edge Alabama

68 DeVonta Smith WR Alabama

143 Jake Hanson IOL Oregon

163 Antoine Brooks Jr. S Maryland

180 Jonathan Garvin Edge Miami

190 Damar Hamlin DB Pitt

214 Charleston Rambo WR Oklahoma
 
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jim1

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Nice but I don't think Herbert is lasting until 16, probably a good landing spot for Fromm.
 
Danny

Danny

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There's just no way we're going to draft 4 OT's plus two guards on top of it. I want a great Oline as much as anyone but this is way overkill.

I think we'll draft a couple of oline guys but 6? I don't think so.
 
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jim1

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Danny said:
There's just no way we're going to draft 4 OT's plus two guards on top of it. I want a great Oline as much as anyone but this is way overkill.

I think we'll draft a couple of oline guys but 6? I don't think so.
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How many OL sure keepers do we have on the roster right now? Trey Smith and Mekhi Becton are OT/OG. We don't have solid starters at OL much less depth. I do like Evan Boehm for our interior OL especially at Center. Also, given our dire need at OL I didn't mind picking up what I considered OL steals in the later rounds. Bring 'em on.
 
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