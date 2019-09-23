On the Clock Draft Simulator

YOUR PICKS
1: R1P1
WR JERRY JEUDY
ALABAMA
2: R1P11
QB JAKE FROMM
GEORGIA
3: R1P19
OT TREY SMITH
TENNESSEE
4: R2P1
C CREED HUMPHREY
OKLAHOMA
5: R2P12
EDGE CURTIS WEAVER
BOISE STATE
6: R3P1
OT YASIR DURANT
MISSOURI
7: R3P41
CB CAMERON DANTZLER
MISSISSIPPI STATE
8: R5P10
DL NEVILLE GALLIMORE
OKLAHOMA
9: R5P32
LB DEJON HARRIS
ARKANSAS
10: R6P1
CB DAMON ARNETTE
OHIO STATE
11: R6P31
S JORDAN FULLER
OHIO STATE
12: R7P30
OT LIAM EICHENBERG
NOTRE DAME
1: R1P1
WR JERRY JEUDY
ALABAMA
2: R1P11
QB JAKE FROMM
GEORGIA
3: R1P19
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TENNESSEE
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OKLAHOMA
5: R2P12
EDGE CURTIS WEAVER
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OHIO STATE
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NOTRE DAME
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Simulate the 2020 NFL Draft using On the Clock, Fanspeak's NFL Mock Draft Simulator.
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