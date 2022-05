Attempt at 53 man roster and PS

Offense- 11 personnel with Gesicki in the slot. Last spot is basically between Bowden, Williams, Gaskin and Ahmed. I'm assuming Ahmed would actually make it to the PS. Fejedelem is no more.



QB1 1 Tua Tagovailoa

QB2 2 Teddy Bridgewater

PSQB 1 Skyler Thompson



RB1 3 Sony Michel

RB2 4 Raheem Mostert

RB3 5 Chase Edmonds

PSRB1 2 Salvon Ahmed (We actually poached him from the 9ers)

PSRB2 3 Gerrid Doaks



FB1 6 Alec Ingold

PSFB 4 John Lovett



WR1 7 Tyreek Hill

WR2 8 Jaylen Waddle

WR3 9 Mike Gesicki

WR4 10 Cedrick Wilson

WR5 11 Erik Ezukanma

WR6 12 Preston Williams

PSWR1 5 Trent Sherfield

PSWR2 6 Braylon Sanders



TE1 13 Durham Smythe

TE2 14 Adam Shaheen

TE3 15 Hunter Long

TE/FB 16 Cethan Carter

PSTE/WR/FB 7 Tanner Conner



LT1 17 Terron Armstead

LG1 18 Connor Williams

OC1 19 Michael Dieter

RG1 20 Robert Hunt

RT1 21 Austin Jackson

OT3 22 Liam Eichenberg

OG3 23 Solomon Kindley

OC2 24 Cole Banwart

OG/OT4 25 Greg Little

PSOL1 8 Ronald Jones

PSOL2 9 Kellen Diesch





Defense- 4-2-5 Nickel as base



RE 26 Jaelan Phillips

RDT 27 Raekwon Davis

LDT 28 Christian Wilkins

LE 29 Emmanuel Ogbah

DE3 30 Andrew Van Ginkel

DT3 31 Zach Sieler

DT4 32 Adam Butler

DT5 33 John Jenkins

DE4 34 Melvin Ingram

PSDL1 10 Daeshon Hall

PSDL2 11 Cameron Goode

PSDL3 NA Benito Jones



LB1 35 Jerome Baker

LB2 36 Elandon Roberts

LB3 37 Channing Tindall

LB4 38 Brennan Scarlett

LB5 39 Duke Riley

PSLB 12 Calvin Munson



CB1 40 Xavien Howard

CB2 41 Byron Jones

CB3 42 Nick Needham

CB4 43 Noah Igbinoghene

CB5 44 Keion Crossen

CB6 45 Quincy Wilson

PSCB1 13 D'Angelo Ross

PSCB2 14 Elijah Campbell



FS1 46 Jevon Holland

SS1 47 Eric Rowe

FS2 48 Sheldrick Redwine

SS2 49 Brandon Jones

PSS 15 Verone McKinley



K 50 Jason Sanders

P 51 Thomas Morstead

LS 52 Blake Ferguson

KR/PR/WCQB/WR/RB 53 Lynn Bowden Jr

PSP 16 Tommy Heatherly